News October 29 2026
Corporate Hands | Sygnus makes donations to Jamaica Cancer Society and Jamaica Reach to Recovery
Updated 3 hours ago 1 min read
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From left: Roshane Reid-Koomson, executive director, Jamaica Cancer Society; Kaydia McKoy, Cosmos Queen of Jamaica 2024 and public relations Officer, Jamaica Reach to Recovery; Sandra Samuels, president, Jamaica Reach to Recovery; Mesha-Gaye Ruddock, vice president, Jamaica Reach to Recovery; Carolind Graham, chairperson, Jamaica Reach To Recovery; Treshawna Douglas, investment management analyst, Sygnus; Anadeen Nembhard, VP and head of people, culture and talent, Sygnus; Elizabeth James, VP and head of wealth and client strategy, Sygnus; and Damani Reid, manager, investment management, Sygnus . Photo - Contributed